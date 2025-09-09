Doğal gaz, LNG, hidrojen ve iklim teknolojileri alanında dünyanın önde gelen temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte konuşan Bayraktar, Türkiye’nin hem iç tüketim hem de Avrupa’ya enerji arz güvenliği için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bakanlar oturumunda “Yeni Enerji Zorunluluğu: Değişken Küresel Pazarda Güvenlik ve Dayanıklılık” başlıklı panelde konuşan Bayraktar, Türkiye’nin enerji talebinin hızla arttığını belirterek, “Bugün 350 teravat saat civarında olan elektrik tüketimimizin önümüzdeki 30 yılda üç katına çıkmasını, yani 1000 teravat saate ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

“2035’e Kadar Yenilenebilir Kapasite 4 Kat Artacak”

Artan talebi karşılamak için iddialı bir yenilenebilir enerji hedefi belirlediklerini kaydeden Bayraktar, “2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitemizi 4 katına çıkarmayı planlıyoruz. Ancak bu artışı yalnızca yenilenebilir kaynaklarla karşılamak mümkün değil. Bu nedenle büyük ölçekli nükleer santral projemizi hayata geçiriyoruz ve 5 gigavat civarında güç sağlayacak küçük modüler reaktörler üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

Karadeniz Gazı ve Yeni Projeler

Türkiye’nin gaz alanında da aktif bir strateji yürüttüğünü dile getiren Bayraktar, Karadeniz’deki gaz keşfinin ardından üretimi artırmaya devam ettiklerini söyledi: “Orta Asya, Hazar, Afrika ve Orta Doğu’da yeni ortaklıklar kurarak projeler geliştiriyoruz. Hedefimiz, 2030’a kadar yıllık ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 12 milyar metreküp gazı yeraltı depolama tesislerimizde tutmak.”

Avrupa’ya Enerji Köprüsü

Türkiye’nin LNG yeniden gazlaştırma kapasitesini son 7-8 yılda 5 katına çıkardıklarını açıklayan Bayraktar, “Bu kapasite artışı sayesinde yalnızca kendi enerji arz güvenliğimizi sağlamakla kalmıyor, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa pazarlarına da daha fazla gaz taşıyoruz. Amacımız, Türkiye’yi Avrupa’nın en önemli enerji koridorlarından biri haline getirmek” ifadelerini kullandı.

Panele, Bayraktar’ın yanı sıra Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Nijerya Petrol Kaynakları Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo, AB Komisyonu Enerji Genel Müdürü Ditte Juul Jørgensen ve ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum da katıldı.