A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.



Salon: Yoyogi National

Hakemler: Hae-Yoeun Sung (Güney Kore), Agnieszka Michlic (Polonya)

Türkiye: Aslı, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Derya, Gizem (L) (Ayça)

Bulgaristan: Paskova-Kaneva, Krivoshiyska, Barakova, Becheva, Saykova, Marinova, Pashkuleva (L) (Yordanova, Stoyanova, Koeva, Guncheva)

Setler: 25-20, 25-19, 25-15

Süre: 1 saat 18 dakika