Omnisport Salonu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, setleri 25-19, 25-16 ve 25-21'lik skorlarla kazanarak rakibine şans tanımadı. Maçta Arjantinli hakem Karina Noemi Rene ve Polonyalı Pawel Burkiewicz görev yaptı.

Vargas ve Ebrar’ın etkili hücumlarıyla dikkat çeken Millilerde, Zehra Güneş’in blok katkısı ve Gizem Örge’nin savunmadaki sağlam duruşu galibiyette belirleyici rol oynadı. Çekişmeli rallilere sahne olan mücadelede Türkiye, takım oyunu ve disiplinli savunmasıyla öne çıktı.

Bu galibiyetle 2025 Milletler Ligi finallerine katılım hakkını elde eden Filenin Sultanları, 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30’da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.