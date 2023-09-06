A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında İsrail'i 3-0 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasında D Grubu’ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail’i 3-0 mağlup etti. Grubunu 8 puanla 4. sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu’nu 1. sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Milliler son 16 turu karşılamalarını ise Bulgaristan’ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna’da oynayacak.



Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)

Türkiye: Burutay, Faik Samed, Adis, Yiğit, Emre, Arslan ( Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Arda)

İsrail: Tamir, Genadi, Ido, Iliya, Guy, Ariel ( Adir (L), Mark, Noam, Ilay)

Setler: 25-23, 25-13, 25-17

Süre: 1 saat 21 dakika