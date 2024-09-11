Konuyla ilgili olarak Patronlar Dünyası’nın sorularını yanıtlayan Tamince, Suudi Arabistan'da Rixos adıyla iki önemli oteli hayata geçireceklerini söyledi. Her iki otelin de resort tipi otel olacağını belirten Tamince, “Bunlardan biri Dur Hospitality ile birlikte. Diğeri ise Rixos Emarald projesi. Hem yatırım ortağı hem de işletmecisiyiz. Önümüzdeki birkaç ay içinde ikisini de açmış olacağız inşallah” diye konuştu.

Tamince’nin bahsettiği Sur Hospitality ile işbirliği yapılan otelin ismi Rixos Obhur Jeddah. Otel 247 konuk odası ve özel havuzlu 73 villadan oluşuyor.

Projenin iki restoranı, bir Club Prive Lounge’ı olacak. Proje Suudi Prens Selman’ın Vizyon 2030 hedeflerinin de bir parçası. Tamince’nin bahsettiği ikinci resort oteli ise Rixos Premium Emerald Shores.

Bu proje de 270 bin metrekarelik bir arazide yer alıyor ve Cidde’ye bir saat uzaklıkta. Hicazi mimarisi dokunuşlarıyla tasarlanan otel 540 oda ve 36 villadan oluşuyor. 1200 misafir kapasiteli özel Temalı Su Parkı, çeşitli mutfaklara sahip 9 farklı restoran ve 5 lounge bulunuyor.

