Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel birim ile kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışması sonucu tespit edilen şüphelilerin 3’ü halen kamu görevinde aktif olarak çalışıyor, 5’i ise daha önce ihraç edilmiş durumda. Şüphelilerin, ByLock kullanmalarının yanı sıra, örgütsel faaliyetlere ilişkin itirafçı beyanlarında adlarının geçmesi ve ankesörlü/sabit hatlar üzerinden ardışık şekilde aranma kayıtlarının bulunması da dikkat çekti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar Ankara merkezli olmak üzere toplam 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltı kararlarının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen yeni delillerin, FETÖ’nün kamu kurumlarındaki kripto yapılanmasına ilişkin önemli ipuçları taşıdığı değerlendiriliyor.