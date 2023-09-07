TMO açıklandığı fındık fiyatlarında Giresun kalite fındığı 84 TL, Levant Kalite fındığı ise 82,5 TL belirledi. Çiftçiler, fındıklarını TMO'ya satma yoluna gitmeye karar verdiler. Ancak TMO, fındık alımında sırayı bir ay sonrasına erteledi ve ödemeleri fındığı aldıktan bir ay sonrasına kadar erteledi. Çiftçiler, iki ay kayıp yaşamamak için tüccarlara yöneldi.

Tüccarlar, fındığı kilogram başına 73 liradan almaya başladılar, ancak bu noktada FERRERO gibi en fazla fındık alımı yapan firmanın hareketleri merak konusu oldu. FERRERO, yaklaşık bir aydır fiyat açıklamıyordu, ancak bu sabah itibarıyla tüccarlara ve fabrikalara faturalı olarak kilogram başına 80 liradan fındık alacaklarını duyurdu.

Bu fiyat açıklamasıyla tüccarlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Birçoğu, kilogram başına 77 liradan alım yapabilmek için hazırlıklara başlamıştı, ancak 80 lira fiyatını duyunca fiyatları yeniden belirlemek için alımları durdurdu. Faturaya ve KDV'ye ek olarak 80 liralık alım fiyatı, tüccarları mali olarak zorlayarak FERRERO'nun piyasayı kontrol etmesine neden oldu, hem üreticiyi hem de tüccarı zor durumda bıraktı.

Diğer yandan, fındık alımı konusunda birçok şartı yerine getirmesini isteyen ve aynı zamanda aldığı fındığın parasını iki ay sonra ödeyecek olan TMO, üreticiyi ve tüccarı adeta FERRERO'ya mecbur bıraktı. Üreticiler, hem randıman hem de ödeme konularında sıkıntı yaşamamak için fındıklarını tüccarlara veya FERRERO'ya satmak için adım attılar.