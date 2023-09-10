Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda, yönetim kuruluna stadyumun adının "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için yetki verilmesinin ardından sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. Toplantının en önemli gündem maddesi olan stat isim değişikliği ile ilgili kulüp üyeleri oy kullandı. Vefa Küçük’ün uyarısıyla ayağa kalkan üyeler, “Stat isminin değiştirilmesi konusunda onay veriyor musunuz?” sorusuna karşılık el kaldırdı. Bütün üyelerin el kaldırması sonucu, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi isminin, “Atatürk” olarak değiştirilmesi konusunda, yönetime oy birliğiyle yetki verilmiş oldu. Fakat ortada büyük bir sorun var!

Resmi karar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alması gereken Fenerbahçe, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nde" yer alan maddeler, sarı-lacivertli kulübün isteğinin gerçekleşmemesine neden olabilir.

İlgili maddeler şu şekilde;

"1- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan, işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk'e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.

2- Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir."

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU

İlgili maddelere göre İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ismiyle bir stadyumun bulunması, Fenerbahçe'nin "Atatürk Stadyumu" hayalinin önüne geçebilir.