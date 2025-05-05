Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda bir önceki seçimde Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alan Denizlili iş insanı Emrah Tünay öncülüğünde başlatılan imza kampanyasına ilgi büyük oldu. Sosyal medya üzerinden organize olan çok sayıda Fenerbahçeli kongre üyesi, noter huzurunda imza vererek olağanüstü seçimli genel kurul çağrısına destek verdi.

Kongre üyeleri, "Omuzlarımızda tarihi bir sorumluluk var. Fenerbahçe’yi içinde bulunduğu belirsizlikten çıkarmak, yeniden ayağa kaldırmak için bu adımı atmak zorundayız" açıklamasında bulundu. Emrah Tünay ise yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir mağlubiyet değil, camianın geleceğine dair bir uyarıdır. Taraftarın sesi duyulmalı, kulüp demokratik sürecini işletmelidir" ifadelerine yer verdi.

Denizli'de başlayan bu hareketin, diğer şehirlerdeki kongre üyeleri tarafından da desteklenmesi bekleniyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ise kulüp yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacak.