Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili resmi internet sitesinden yazılı bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46 bin 410’dur.

Tüzüğümüzün 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00’e dek yapılabilecektir."

Gündemde yer alan maddeler ise şöyle:

1. Gün (30.05.2024 Perşembe veya 08.06.2024 Cumartesi)

- 01.01.2023 - 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 - 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

- 01.01.2023 - 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 - 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

- 01.01.2023 - 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 - 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

- 01.01.2023 - 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 - 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

- 01.06.2024 - 31.05.2025 Bütçesi’nin okunması ve onay için Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurul oylarına sunulması,

- Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulüp üyeliğinden ihraç edilen Yakup Alıcı, Faruk Karaoğlu ve Mehmet Beyazıt Boran’ın ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,

- Birinci Gün’ün Kapanışı.

2. Gün (31.05.2024 Cuma veya 09.06.2024 Pazar)

- Seçimler,

a. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,

b. Denetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,

c. Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,

d. Sicil Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,

e. Balotaj Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,

f. Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,

- Seçim Sonuçlarının Açıklanması."