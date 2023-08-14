Fenerbahçe yeni transferiyle güldü

Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK
Maçtan Dakikalar
1' Maç Başladı
3. dakikada Tadic’in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
18. dakikada ceza sahası dışından Szymanski’nin ara pasında penaltı noktası üzerinde Dzeko topun sahibi oldu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. 2-0
23. dakikada Alexandru Maxim hakeme itirazdan sarı kart görerek ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
45. dakikada Djilobodji’nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyerek penaltıyı iptal etti.
45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kale önüne doğru kullanılan serbest vuruşta arka direkte Arda Kızıldağ’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1
45+7. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oosterwolde’ün yerden içeri çevirdiği topla Tadic kale önünde buluştu. Tadic’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Khacef çizgi üzerinden çıkardı.
50. dakikada Gradel’in ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Abdulkadir Bitigen, VAR’da inceleyerek penaltı kararı verdi.
55. dakikada Tadic’in kullandığı penaltı atışında Batuhan Şen meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
87. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Oosterwolde’ün dar açıdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi Samuel (Oosterwolde dk. 34), Becao (Samet Akaydin dk. 68), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Zajc dk. 46), Tadic, Kent (İrfan Can Kahveci dk. 85), Szymanski (Batshuayi dk. 68), Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, King, Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gaziantep Futbol Kulübü: Batuhan Şen, M’Bakata, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Khacef, Furkan Soyalp (Stankovski dk. 82), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Veliu dk. 90+1), Markovic (Mirza Cihan dk. 82), Maxim, Gradel (Riascos dk. 75)
Yedekler: Burak Bozan, Berkan Küpelikılınç, Ömürcan Artan, Ulaş Zengin, Onur Başyiğit, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Erdal Güneş
Goller: Dzeko (dk. 3 ve 18) (Fenerbahçe), Arda Kızıldağ (dk. 45+ 5) (Gaziantep Futbol Kulübü)
Kırmızı kart: Maxim (dk. 23) (Gaziantep Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Markovic, Gradel, Erdal Güneş (Teknik Direktör), Furkan Soyalp, Muastafa Eskihellaç (Gaziantep Futbol Kulübü)