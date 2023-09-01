Türkiye’den Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup kuraları Fransa’nın Monaco şehrinde yer alan Grimaldi Forum Ticaret Merkezi’nde çekildi. Kura çekimi, eski futbolcular Mark Noble ve Traianos Dellas tarafından yapıldı. Kura çekimi sonucunda 1. torbada yer alan Fenerbahçe, H Grubu’nda Bulgaristan'ın son şampiyonu Ludogorets, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Danimarka ekibi Nordsjaelland ile eşleşti.

3. torbadan kura çekimine katılan Beşiktaş da, D Grubu'nda Belçika takımı Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ve İsviçre ekibi FC Lugano ile aynı grupta yer aldı.

Avrupa Konferans Ligi’nde yer alan 32 takım, çekilen kura sonucu dörderli şekilde 8 gruba dağıldı. Turnuva kapsamında grup birincileri doğrudan üst tura yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirenler ise, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 3. sırada tamamlayıp gelen takımlarla son 16 turuna kalmak için play-offta karşılaşacak.

Turnuvada grup maçları 21 Eylül’de başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin finali ise 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu:



A Grubu

LOSC Lille

Slovan Bratislava

Olimpija Ljubljana

Klaksvik



B Grubu

Gent

Maccabi Tel-Aviv

Zorya Luhansk

Breidablik



C Grubu

GNK Dinamo Zagreb

Viktoria Plzen

Astana

FC Ballkani



D Grubu

Club Brugge

Bodo Glimt

Beşiktaş

FC Lugano

E Grubu

AZ Alkmaar

Aston Villa

Legia Varşova

HSK Zrinjski

F Grubu

Ferencvaros

Fiorentina

Genk

Cukaricki



G Grubu

Eintracht Frankfurt

PAOK

HJK Helsinki

Aberdeen



H Grubu

Fenerbahçe

Ludogorets

Spartak Trnava

Nordsjaelland