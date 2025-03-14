Maçtan Dakikalar

İlk Yırı

26. dakikada Fred’den kaptığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Cerny’nin şutunda top az farkla auta gitti.

dakikada Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top tehlike yaratmadı.

dakikada Kostic’in ortasında Szymanski’nin vole vuruşu Fenerbahçe ’yi 1-0 öne geçirdi.



İkinci Yırı

67. dakikada Kostic’in ortasında Talisca’nın kafa vuruşu auta gitti.

dakikada ceza sahasında topla buluşan Igmane’nin şutunu kaleci İrfan Can kurtardı.

dakikada Mert Müldür’ün pasında Szymanski bir kez daha ağları havalandırdı ve skoru 2-0 yaptı.

dakikada Tadic’in sert vuruşu auta çıktı.

dakikada Cerny’nin şutunu İrfan Can kornere çeldi.



Penaltı Atışları

Fenerbahçe’de Dzeko ve Djiku penaltıları gollerken; Tadic, Fred ve Mert Hakan atışlarını değerlendiremedi. Rangers’ta ise Tavernier, Cerny ve Lawrence penaltıyı golle sonuçlandırırken, Hagi’nin atışı kaçtı.

Mourinho: "Takımımla Gurur Duyuyorum"

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bugün sahada her anlamda üstün olan taraf bizdik. Oyuncularımın ve taraftarlarımızın hayallerini gerçekleştirememiş olmaktan üzünlüyüm ama futbolda bazen böyle anlar olur. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Mourinho ayrıca, "Penaltıyı kaçıran oyuncularımın kendilerini suçlu hissetmesini istemiyorum. Bu bir takım oyunudur ve hep birlikte kaybettik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi defterini kapatırken, bundan sonraki hedeflerine odaklanacak.