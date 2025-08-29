Resmî açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda Mourinho ile yolların ayrıldığını bildirdi. Açıklamada,

“Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Borsa hareketlendi

Mourinho’nun ayrılığı piyasalarda da karşılık buldu. Ayrılık açıklaması öncesinde 12,61 TL seviyesinde işlem gören Fenerbahçe hisseleri, kısa sürede %6,31 yükselişle 13,30 TL’ye çıktı.

Avrupa hedefi yine ertelendi

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde çıktığı Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica’ya 1-0 yenilerek Devler Ligi’ne katılma şansını kaybetti. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.