Maçtan dakikalar

5. dakikada sol taraftan Çağlar’ın ortasında penaltı noktası önünde iyi yükselen Milan Skriniar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

12. dakikada sağ taraftan Oğuz’un ortasına ceza sahası içi sağ çaprazından Duran’ın topukla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

17. dakikada Fred’in savunma arkasına pasına hareketlenen En-Nesyri, ceza sahası içi sol tarafta topla buluştu ve pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Talisca’ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarıya çıktı.

22. dakikada ceza yayı içinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Petkovic’in sağ tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

29. dakikada sağ tarafta uzak mesafeden Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

51. dakikada İsmail’in savunma arkasına pasında Appindangoye’dan seken top Jhon Duran’ın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Duran, pasını arka direkte bulunan Brown’a aktardı. Bu oyuncunun boş ağlara vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

66. dakikada sağ taraftan Oğuz Aydın’ın ortasına kale önünde iyi yükselen Anderson Talisca, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

75. dakikada Linetty’nin pasında topu alan Can Keleş, ceza sahası sağ çaprazına girip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

76. dakikada yaptığı baskıyla topu kazanan Szymanski’nin derin pasında savunma arkasına hareketlenen En-Nesyri’nin ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında dönen topu Talisca kafayla ağlara yolladı. Ancak VAR tavsiyesiyle pozisyonu izlemek için monitöre giden hakem Mehmet Türkmen, Szymanski’nin Tarkan’a faul yaptığı gerekçesiyle golün iptaline karar verdi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Candaş Elbil

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 68), Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın (Alexander Djiku dk. 90), İsmail Yüksek, Fred (Sofyan Amrabat dk. 84), Archie Brown, Anderson Talisca (İrfan Can Kahveci dk. 84), Jhon Duran (Sebastian Szymanski dk. 67), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Dorgeles Nene

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kocaelispor: Alexander Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Olexandr Syrota, Aaron Appindangoye, Massadio Haidara, Manuel Show (Karol Linetty dk. 70), Tarkan Serbest (Yusuf Cihat Çelik dk. 83), Joseph Nonge (Tayfur Bingöl dk. 46), Can Keleş, Ryan Mendes (Oğulcan Çağlayan dk. 83), Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Daniel Agyei, Furkan Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Milan Skriniar (dk. 5), Archie Brown (dk. 51), Anderson Talisca (dk. 66) (Fenerbahçe), Bruno Petkovic (dk. 22) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Nelsen Semedo (Fenerbahçe), Can Keleş, Tayfur Bingöl, Manuel Show (Kocaelispor)