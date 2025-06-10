İlk iki maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 93-76 ve 91-89’luk skorlarla kazanan Fenerbahçe, üçüncü maçta deplasmanda 93-84 galip gelerek seriyi 3-0’a taşıdı ve adını finale yazdırdı.

Bu başarı, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için artık bir gelenek hâline geldi. Son 10 sezonda tam 8 kez final oynamayı başaran sarı-lacivertliler, bu süreçte 5 şampiyonluk sevinci yaşadı. 2015-2016, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında Anadolu Efes’i finalde mağlup eden Fenerbahçe, 2016-2017’de Beşiktaş’ı, 2017-2018’de ise Tofaş’ı geçerek şampiyonluğa uzanmıştı.

Tarih Yazmaya Devam Ediyorlar

Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'ndeki toplam final sayısı ise 21’e ulaştı. İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda kazanan ekip, 2006-2007’de başlayan yeni dönemde ivmesini artırdı. Bugüne kadar ligde 11 kez şampiyon olan sarı-lacivertliler, 10 kez de ikinci sırada yer aldı.

Jasikevicius Etkisi: İki Sezonda İki Final

Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe’deki ikinci sezonunda da takımını finale taşıdı. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşayan Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu yıl yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa arenasında da büyük başarıya imza attı. THY EuroLeague'de zafere ulaşan Fenerbahçe, sezon içerisinde Türkiye Kupası’nı da kazanarak üçleme hedefinde son viraja girdi.

Final serisindeki rakip ise Anadolu Efes - Beşiktaş eşleşmesinin galibi olacak. Sarı-lacivertli ekip, hem yerel hem uluslararası başarılarla dolu bu sezonu üç kupayla kapatarak tarihe bir kez daha damga vurmak istiyor.