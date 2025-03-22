Fed, 2023'te de zarar açıklamış, ancak bu yıl zararın boyutunda azalma gözlemlendi. 2022 yılında ise banka, 58,8 milyar dolarlık bir kar elde etmişti.

2024 yılı itibariyle, Fed’in faiz giderleri 226,8 milyar dolara gerilerken, 2023’te bu rakam 281,1 milyar dolara kadar çıkmıştı. Faiz gelirleri de 2023’teki 174,5 milyar dolardan 158,8 milyar dolara düşüş gösterdi.

Bu zararların ardında, özellikle 2020 ve 2021 yıllarında etkili olan Covid-19 salgınının ardından, 2022 ve 2023’te yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla uygulanan faiz artışlarının etkili olduğu belirtiliyor. Fed’in faiz politikaları ve ekonomik düzeltmelerin, uzun vadede denetim altında tutulan zararları daha da minimize etmesi bekleniyor.