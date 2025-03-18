Ligde son dönemde çıkışa geçen Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde oynadığı son üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Bu süreçte rakip fileleri 10 kez havalandıran ekip, kalesinde sadece 2 gol gördü. Tecrübeli teknik adamın liderliğinde yükselişe geçen takım, 25 hafta sonunda topladığı 43 puanla 6. sıraya yerleşti.

Fatih Terim'in takıma kattığı dinamizm ve ofansif futbol anlayışı, hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin takdirini kazandı. Al Shabab'ın ligdeki performansını artıran Terim, oyuncularına aşıladığı mücadeleci ruh ve taktiksel disiplinle dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan futbolunda önemli bir iz bırakan Fatih Terim, kariyerindeki yeni başarılara bir yenisini ekleyerek, tecrübesi ve liderliğiyle Al Shabab'ı üst sıralara taşımayı hedefliyor.