Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 20 Kasım tarihinde, Seçil Erzan hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemenin ara kararlarının detaylarına ulaşıldı.

Semih Kaya’nın da arasında bulunduğu 11 kişiye zorla getirme kararı

Mahkeme, eski futbolcu Semih Kaya ve Seçil Erzan’ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol’un da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında ‘tanık’ sıfatıyla zorla getirme kararı çıkardı. Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu’nun sonraki celse hazır bulunmaları için süre verildi. Öte yandan mahkeme, ilk duruşmaya katılmayan müştekiler Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker ve İsmail İbrahim Çağlar’ın 12 Ocak’ta görülecek ikinci duruşmada hazır bulunabilmeleri için avukatlarına süre verilmesine karar verdi. 20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.