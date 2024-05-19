Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mardin'e gelip bir otelde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; Artuklu, Ömerli, Yeşilli ve Midyat ilçelerine teşekkür ziyaretleri yapacaklarını söyledi. Yeşilli ilçesinde yüzde 17 oy oranına ulaştıklarına değinen Erbakan, Ömerli ilçesinde yüzde 31 ve Midyat ilçesinde ise yüzde 16 oy oranına ulaştıklarını dile getirdi. Türkiye geneli sonuçlarıyla beraber 31 Mart seçimlerinde milletin Yeniden Refah Partisi’ne, Milli Görüş'e göstermiş olduğu teveccühü açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

"Bu sonuçların elde edilmesinde en önemli faktör Milli Görüş'ün bereketin ve merhum Erbakan hocamızın yıllar boyu ülkemize ve milletimize yapmış olduğu hizmetlerin bereketidir" diyen Erbakan, "İl ve ilçe bazındaki sonuçların yanında Türkiye genelinde bir önceki seçimde yüzde 2.9, bu seçimde belediye meclis üyeliği Türkiye geneli sonucu olarak da yüzde 7 oy oranına ulaşıldı. Bu bir sene dahi geçmeden kısa bir süre içerisinde yüzde 2.9’dan yüzde 7 oylarımızın çıkmasıdır. Bununla beraber 132 ilçede yüzde 20’nin üzerinde oy alındı. 210 ilçede de yüzde 10’un üzerinde oy alındı. 3 milyon oy, yüzde 7 oy oranı ve 63 belediye bunlardan bir tanesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir tanesi de Yozgat il belediyesi. Diğerleri de il ve ilçe belediyeleri. Muazzam bir teveccüh gösterdi milletimiz" ifadelerini kullandı.

2028 yılında Yeniden Refah Partisini iktidar yapmak istediklerini belirten Erbakan, "Bir defa Türkiye’de en önemli problemlerden bir tanesi, milletimizin gündemi ekonomik krizdir. Enflasyon yoksulluk ve burada asgari ücrete baktığınız zaman 17 bin liralık bir asgari ücret açlık sınırı bugün Türkiye’de 20 bin liraya dayandığını görüyoruz. Dört kişilik aile 20 bin lira, beş kişilik aile için 25 bin lira açlık sınırıdır. Bunun manası milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaktadır demektir. Diğer taraftan emekli maaşına baktığımız zaman 10 bin lira olduğunu görüyoruz. Milyonlarca emekli açlık sınırının yarısı kadar bir maaşla hayat mücadelesi veriyor. Yoksulluk sınırı bugün dört kişilik aile için 60 bin liraya dayanmış. Ayda 60 bin liradan az geliri olan aileler bugün Türkiye’nin şartlarında yoksuldur. Temel ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılamıyor. Bu hesaba göre Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında, yüzde 80’i yoksulluk sınırının altındadır. Enflasyonda dünya dördüncüsü olmuş durumdayız. Bizim önümüzde sadece Arjantin, Lübnan ve Suriye kalmış durumda. Suriye 10 yıldan uzun süredir savaş içerisinde olan bir ülke. Arjantin zaten her zaman açık dünya şampiyonu bu konuda. Venezuela'yı dahil geride bırakmış bir enflasyon oranına sahibiz. TÜİK verilerine göre yüzde 68 oranında" diye konuştu.

2024 bütçesinden 1.25 trilyon lira faiz ödendiğine değinen Erbakan, "40 milyar dolar sadece devletin faizi ödeyeceği paradır. 2023 yılında kur korumalı mevduatta giden kaynak 1.4 milyon liradır. 2024 bütçesinde 540 milyar TL belli holdinglere kamu üzerinden iş birliği projelerine ödeme yapılacak. Bununla ilgili sürekli olarak ciddi iddialar var. Bunların araştırması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Dediler ki biz bu kadar emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya getirirsek 1.4 trilyona mal olur. 1.4 trilyon kur korumalı mevduata veriliyor emeklilerimize verileceğini. 1.25 trilyonu faize veriyoruz. Bu faiz ödemesi ve kur korumalı mevduat ödemesi 17 bin TL maaşa kavuşabilir" şeklinde konuştu.

28 Şubat hükümlülerinin affedilmesine değinen Erbakan, "28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor. Neden böyle bir zamanda neden şimdi yapıldı. Bununla ilgili tabi ki takdiri milletimize bırakıyoruz. DEM Parti ile ilgili karar hukuku gibi bir süreçtir. Karar verildi, bunun gerekçesine sebeplerine bakmamız, incelememiz gerekir ve buna göre bir yorum yapmamız daha doğru olur diye düşünüyorum" dedi.