İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 21 Kasım 2024'de Fatih Altaylı'nın 'enkazdan korkmayan mapustan korkmaz' başlıklı yazı yazdığı, aynı gün bir televizyon kanalında yayınlanan programda İsmail Saymaz'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” şeklinde sözler söylediği tespit edildi.



Soruşturma başlatıldı

Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen sözler ile Altaylı'nın yazısında kullandığı cümleler gerekçesiyle, 2 şüpheli hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.