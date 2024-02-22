İşte 22 Şubat Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31,02 TL'den başlayan Dolar 31 TL'den,

33,69 TL'den başlayan Euro 33,73 TL'den,

39,25 TL'den başlayan Sterlin 39,40 TL'den,

20,73 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,73 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31 TL'den, Euro 33,56 TL'den, Sterlin 39,17 TL'den, Japon Yeni ise 20,75 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 29 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 23 Dolar'dan,

2 bin 23 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 23 TL'den,

3 bin 451 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 448 TL'den,

14 bin 199 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 14 bin 199 TL'den,

22,93 TL'den başlayan Gümüş ise 23,03 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 28 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 21 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 451 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 199 TL'den, Gümüş ise 22,96 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 51 bin 617 Dolar'dan başlayan Bitcoin 51 bin 663 Dolar'dan,

2 bin 943 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 991 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,77 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,43 Dolar'dan işlem görüyor.