CW Enerji Osmaniye’de faaliyet gösteren bir firma ile de el sıkıştı ve firmanın çatısını 6730,82 kWp gücünde güneş enerji santrali ile donattı.

İş birliği yaptıkları firmalara bir yenisini daha eklediklerini belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Osmaniye’de faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını söyledi. Yılmaz, fabrikanın çatısını 6.730,82kWp gücünde güneş enerji santrali ile donattıklarını ifade ederek, “Kurulumunu tamamladığımız GES ile firma yılda yaklaşık 4.179.000 kg karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek. Firma aynı zamanda yaklaşık 631 ağacın kurtarılmasını sağlayarak yeşil enerjiye de katkı sağlamış olacak” dedi.

Güneş enerjisi teknolojisinin daha yaygın ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, bu sayede gelecek nesillere güzel, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uzun soluklu projelere imza atmaya devam edeceğiz

“Çevre dostu bir üretim tarzı benimsemek, doğaya ve gelecek nesillere borcumuzdur” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Artan enerji maliyetleri ve çevreci üretim gibi nedenlerle günümüzde firmalar güneş enerji santrali yatırımlarına hız verdi. GES ile aynı zamanda firmalar üretim tesislerinin enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile sağlayarak sürdürülebilir bir geleceğe de yatırım yapıyor. Çatılarına güneş enerji santrali kuran firmalar bu sayede enerji maliyetlerini düşürürken, yeşil enerji sayesinde çevreci üretim gerçekleştirerek doğayı da korumuş oluyor. Biz de CW Enerji olarak, yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projelere imza atmaya devam edeceğiz.”