Eylül ayında tavuk eti üretimi, bir önceki ay 229 bin 965 ton iken, yüzde 0,5 azalarak 228 bin 846 tona geriledi. Öte yandan tavuk yumurtası üretimi ise bir önceki ay 1 milyar 679 milyon 706 bin adet iken, Eylül ayında yüzde 3,1 artarak 1 milyar 731 milyon 478 bin adede ulaştı.

Yıllık karşılaştırmada ise, tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,3 arttı. Tavuk eti üretimi ise geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 6,9 oranında yükseldi.

Ocak-Eylül dönemine bakıldığında ise, tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 düşerken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3 arttı. Tavuk eti üretimi ise bu dönemde yüzde 12,7 oranında artış gösterdi.

Uzmanlar, tavuk eti üretimindeki artışın ve yumurtadaki dalgalanmanın, kümes hayvancılığı sektöründeki verimlilik ve talep değişimleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.