Sayhan’a, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma ve hile ile alma” suçlamaları yöneltildi.
Savcılıktan tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınan Sayhan, savcılığın tutuklama talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, casusluk suçlamasıyla Sayhan’ın tutuklanmasına karar verdi.
Suç örgütü soruşturması genişletildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen Sayhan’ın ismi, elebaşılığını Selahattin Yılmaz’ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütü soruşturmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul merkezli operasyon, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’u kapsayacak şekilde genişletilmiş, toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında aralarında Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 kişi ise serbest bırakılmıştı.
Sayhan iddiaları reddetti
Avukatları aracılığıyla açıklama yapan İsmet Sayhan ise suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda tutuklama kararını verdi.