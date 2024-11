Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan Can Aksoy'un makam aracını iade ettiği öğrenildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Özer'in yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un 2024 model AUDİ A6 marka aracını kiralama şirketine iade ettiği öğrenildi.



19 milyonluk söyleşi israfına da dur denildi

Öte yandan Can Aksoy tarafından, Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Selçuk Yöntem ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı fuar organizasyonu da 19 milyon TL’lik bir giderden dolayı iptal edildi.