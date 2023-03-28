Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan’da kuvvetli zirai don beklendiğini bildirdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada “Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29.03.2023 Çarşamba gününden itibaren bölgemiz genelinde Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan’da kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir” denildi.