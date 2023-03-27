Kablo hırsızları Jandarma’dan kaçamadı

Erzurum’un Aziziye İlçesinde bakır kablo hırsızlığı yapan şahıslar jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Aziziye İlçesi, Demirgeçit Mahallesinde, Güneş Enerji Sistemi Şantiyesinde bulunan 5 ayrı trafodan, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan bakır kablolar kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce çalındı. Meydana gelen “İşyerinden Hırsızlık’’ olayı ile ilgili olarak, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT Dedektifleri) ve Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırma başlatıldı. Planlı ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine ait araçlarla kaçmaya çalışan M.A. ve Ö.B. isimli 2 şüpheli, ısrarlı takip sonucu Aşkale Jandarma Arama ve Kontrol Noktasında durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.