TDP ekipleri mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; toplumun içinde görev yapan ve resmi sıfatı bulunan bir temsilci, başvuru mercii ve sorumlu olduğu mahallenin bilgi bankası olan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorumluluk alanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Bu çerçevede, Yunus Emre, İzzetpaşa, Başbağlar, Halitpaşa, ve Osmanlı mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti.

Muhtarlarla beraber genel güvenliğe ilişkin politikalar konusunda toplumun bilgilendirilmesi, farkındalığın arttırılması, toplumsal duyarlılığın artırılmasında işbirliği ve koordinasyon içinde görev yapıldığı belirtildi.