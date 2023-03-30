TDP ekipleri mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; toplumun içinde görev yapan ve resmi sıfatı bulunan bir temsilci, başvuru mercii ve sorumlu olduğu mahallenin bilgi bankası olan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorumluluk alanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.
Bu çerçevede, Yunus Emre, İzzetpaşa, Başbağlar, Halitpaşa, ve Osmanlı mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti.
Muhtarlarla beraber genel güvenliğe ilişkin politikalar konusunda toplumun bilgilendirilmesi, farkındalığın arttırılması, toplumsal duyarlılığın artırılmasında işbirliği ve koordinasyon içinde görev yapıldığı belirtildi.