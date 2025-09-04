Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan öğrencisinin babasının yoğun bakımda olduğunu ve maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Vali Aydoğdu da bu duygu dolu anlatım karşısında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Cep telefonuyla öğrenciyi arayan Vali Aydoğdu, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de burs ve öğrenim yardımı konusunda gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Böylece bir gencin eğitim hayallerinin sekteye uğramaması için ilk adım atılmış oldu.

Yaşanan bu samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada büyük takdir topladı. Vali Aydoğdu da kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Bir öğrencimizin hikâyesini öyle bir aktardı ki, sanki kendi evladının çilesini paylaşıyordu. Bir insanın başkasının derdini bu kadar derinden hissetmesi, cinnet geçirmiş bir dünyanın ortasında bize insanlığı yeniden hatırlattı. Hakiki makam, gönülden gönüle yol bulmaktır.”

Vali Aydoğdu, paylaşımlarında eğitimde dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Evlatlarımızın sıkıntısı, sadece onların değil, bizim de sıkıntımızdır” ifadesini kullandı.

Bu örnek davranış hem Erzincan’da hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar da Vali Aydoğdu ve Kübra öğretmenin duyarlılığını alkışladı.