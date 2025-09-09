19 aydır işsiz kalan işçiler, esnaf ve bölge halkı ilçe merkezinde ortak bir basın açıklaması yaparak, madenin bir an önce faaliyete geçmesi çağrısında bulundu.

“İşsizlik Maaşları Tükendi, Esnaf Kepenk Kapattı”

Basın açıklamasında konuşan vatandaşlar, işsizliğin ve belirsizliğin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını vurguladı. “İşsizlik maaşlarımız bitti, kredi kartlarımız icralık oldu. Yerel firmalar SGK borçlarını ödeyemez hale geldi. Birçok esnaf kepenk kapatıp göç etmek zorunda kaldı. Aile bütünlüğümüz tehdit altında” diyen İliç halkı, geçim sıkıntısı nedeniyle yüzlerce gencin ilçeyi terk ettiğini dile getirdi.

Bölge Ekonomisi Kan Kaybediyor

Madenin faaliyet gösterdiği dönemde yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını hatırlatan halk, üretimin durmasının sadece İliç’i değil Erzincan ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirtti. TÜİK verilerine göre Erzincan’da işsizlik oranı %12,5’e çıkarken, İliç’te bu oran %20’yi aştı. İlçedeki ticari hareketlilik %60 azalırken, esnafın cirolarında %70’e varan düşüş yaşandı.

1,4 Milyar Dolarlık Kayıp

Maden, kapatılmadan önce Türkiye’nin yıllık altın üretiminin %26’sını karşılıyordu. 19 ayda üretilemeyen 7,9 ton altın, ülke ekonomisine yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kayıp yaşattı. Uzmanlar, bu durumun Türkiye’nin cari açığını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

“İşimize, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz”

İliç halkı, Cumhurbaşkanı’na ve devlet yetkililerine seslenerek şu çağrıyı yaptı:

“Biz alın terimizle kazandığımız işimizi geri istiyoruz. İliç’i işsizliğe, ekonomik ve sosyal çöküşe mahkum etmeyin. Anagold yeniden üretime geçsin, bacalar tütsün, evlerde ocaklar sönmesin.”