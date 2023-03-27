Semt pazarlarında Ramazan hareketliliği

Erzincan’da Ramazan ayının ilk haftasında semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişi semt pazarlarını da hareketlendirdi. Ramazan ayının ilk günlerinde pazarın hareketlenmesi pazarcıların yüzünü güldürdü.

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen pazarcı Ahmet Salın, "Fiyatlar çok ucuz. 10 TL’ye domates var. 15 TL’ye salkım domates var. Şu an pazarda her şey ucuz. Soğan için 20 TL diyorlar, soğan 15 TL. İki sene önce biber 25 TL’ydi, şimdi 8-10 liraya alıyor vatandaş. Portakal 10 TL, patates 8 TL" dedi.

"Ramazan bereketi ilk hafta çok hissedilir"

15 yıldır pazarcılık yaptığını ifade eden Kadir Çelik ise "Pazartesi günü Buğday Meydanında kurulan pazarımızda da bereket var. Ramazan bereketi ilk hafta çok hissedilir, bir de son hafta. Diğer haftalarda çok fazla hareket olmaz. İlk hafta insanlar yoğun alışveriş yapıyor. Ramazan bereketi ile evler, dolaplar dolup taşıyor. Ramazan’ın gelişiyle bir hareket var ama ilk haftaya özgü bir hareket. Sonrasında yine sakinleşiyor" diye konuştu.