Savaştan kaçıp Erzincan’a yerleşen kadın kazada öldü

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’dan Türkiye’ye iskanlı göç dâhilinde gelip Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleşen Özbekistan uyruklu kadın trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’dan Türkiye’ye iskanlı göç çerçevesinde getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Özbekistan uyruklu 9 kişilik grup pasaport değişimi için Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne gitti. Pasaportları teslim alıp geri Üzümlü’ye dönerken Özbekistanlı grubun içerisinde bulunduğu minibüs Sivas- Erzincan kara yolu Zara ilçesi yakınlarında kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Trafik kazasında Ukrayna’dan Türkiye’ye iskanlı göç dâhilinde gelip Üzümlü ilçesine yerleşen Özbekistan uyruklu Cemile İslam (37) hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Özbekistan uyruklu 8 kişi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Cemile İslam’ın cenazesi Erzincan’ın Üzümlü ilçesine getirildi.