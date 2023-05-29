Sağlıkta 2022 yılı değerlendirme ve 2023 yılı planlama toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü 2022 yılı değerlendirme ve 2023 yılı planlama toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında gerçekleşen değerlendirme ve planlama toplantısında, Sağlık Müdürlüğünün başkan, başkan yardımcıları, sağlık tesislerimizin yöneticileri, şube müdürleri, uzmanlar ve birim sorumluları hazır bulundular.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 2022 yılında il merkezi ve ilçelerimizde sunulan poliklinik sayıları, acil servis müracaatları, görüntüleme hizmetleri, ameliyat sayıları, yatan hasta sayıları, doğum oranları, temel sağlık göstergeleri, kanser tarama oranları, anne ve çocuk sağlığı alanında yürütülen hizmetler ve hastanelerin genel işleyişleri gibi birçok farklı konu, sunum eşliğinde değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu. 2022 değerlendirmelerinin ardından 2023 yılı planlamasının yapıldığı toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.