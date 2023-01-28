Prof.Dr. Aktepe: “Kimse ‘sadece biz doğruyuz’ demesin”

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinde konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İshak Emin Aktepe, “İlahiyatı Anlamak” başlığı ile yaptığı seminerde katılımcıların dikkatini çeken önemli açıklamalar yaptı.

TYB Erzincan Şubesi Kültürevinde konuşan Prof.Dr. İshak Emin Aktepe, “İslam’ın esaslarına kimsenin müdahale etme hakkı yoktur. İslam’ın etrafında oluşan yeni değerlendirmeler ilahiyatın alanına giriyor. Kur’an-ı Kerim’in aslı dokunulmazdır. Buna iman esastır. Ama onun meal ve tefsirleri yoruma açıktır. Son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli meal ve tefsirler yayınladı. Bir yandan da yeni tefsir ve mealler yayınlamak için çalışmalar yapmaktadır. Bu da insanların oluşturduğu tefsir ve meallerin münazara anlamına gelmektedir.” şeklinde konuştu.

Aktepe konuşmasının bir bölümünde ise: “Peygamberlik bitmiştir. Kimse Allah adına konuşamaz. Kimse Allah adına yargılayamaz. Din kimsenin tekelinde değildir. Ancak ilahiyat ilimin ilkeleri de göz ardı edilmemelidir. Kimse kendisini Allah’ın temsilcisi yerine koyup başkalarını cennete cehenneme koyamaz. Herkes kendi aklı ve eğitimi kadar konuşabilir. İslam evrensel bir dindir. Bu din sığlık kaldırmaz. Bazılarının dini yorumlarını Müslümanlar bile kabul etmiyor. Bu yorumlar bütün insanlığa din diye nasıl tebliğ edilecektir? İslam adına konuşan evrensel konuşmalıdır.” dedi.

Prof.Dr. İshak Emin Aktepe konuşmasının son bölümünde ise, “Sadece biz doğruyuz değil. Doğru düşünüyoruz ama yanılma ihtimalimiz de var demeliyiz. Yorumlarımızı dinin asli hükmüymüş gibi takdim etmemeliyiz. Peygamberlik bitmiştir. Kimse Allah’ın vekili gibi konuşmamalıdır. İlahiyatın bir ilim alanı olduğunu bilmeli ve konuştuklarımızın ilimsel ölçülere uymasına dikkat etmeliyiz. Rüya ve tecelli gibi iddialarla test edilemez bilgileri ilahiyata sokmamalıyız. İlahiyat alanında yüzde 90 yorum esastır. İçtihat kapısı kapatılamaz. Ancak yorumların usule uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Dini hurafelere teslim etmemeliyiz. Din istismarına karşı dikkatli olmalıyız.” ifadelerine yer verdi.