Prof. Dr. Aktepe: "Din ve kültürün karışması radikalizmi doğurur"

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinde konuşan Erzincan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Aktepe “Din ve Kültür” başlığını taşıyan konuşmasında Dünya’nın genel sorunları ile ilgili olarak konuştu.

TYB Erzincan Şubesi Kültürevinde konuşan Prof. Dr. Orhan Aktepe konuşmasının başında ‘Din ve ‘Kültür’ kavramlarını ayrı ayrı ele aldı ve din ile kültürün neler olduğunu açıkladı. Din ile kültürün birbirinden ayrılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Orhan Aktepe; “Din Kur’an’ın kendisidir. Yol anlamına gelmektedir. Gelenek ise Kur’an’dan yola çıkılarak insanlar tarafından oluşturulan yöntem ve metotlardır. İnsanların oluşturduğu yöntem, söz ve metotların din olarak algılanması radikalizmi körüklüyor. Bunları kesinlikle birbirine karıştırmamak gerekir. Bunlar karıştırıldığı zaman ortaya çıkan şeylerin din olmadığını bilmemiz gerekiyor. Din ile kültürün karıştırılması ile ortaya çıkan şey İŞİD veya Afganistan’daki Taliban ve uygulamalarıdır. Kur’an’da örtünme emredilmiştir. İşte bu dindir. Örtünmenin şekli konusundaki uygulamalar ise kültürdür. Kültür ise zamana göre değişiklik göstermektedir. Değişkendir. Örtünmede zamana mevsime göre değişiklik göstermektedir. Bunu din olarak kabul edersek, Mekke’nin, Medine’nin sıcağında yaşayan sahabenin giyimini ülkemize taşımak zarureti hasıl olur. O zaman da insanlar soğuktan donarak ölür” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Orhan Aktepe daha sonra dinleyicilerden gelen çok sayıdaki soruyu cevaplandırdı.

Programın sonunda Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir’in imzasını taşıyan Teşekkür Belgesi, Prof. Dr. Ali Kandemir tarafından Orhan Aktepe’ye verildi.