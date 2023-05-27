“Okuma Bayramı” etkinliğinde renkli görüntüler oluştu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde 29 Ekim İlkokulu tarafından "Okuma Bayramı" etkinliği düzenlendi. Minik öğrencilerin tiyatro gösterisinde renkli anlar yaşandı.

Çayırlı Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen Okuma Bayramı etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Açılış konuşmasının ardından 29 Ekim İlkokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunularak şiirler okundu. Minik öğrencilerin birbirinden eğlenceli gösterileri izleyiciler ve aileleri tarafından büyük beğeni topladı. İlk defa sahneye çıkan minik öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken, özellikle tiyatro gösterisinde minik öğrenciler izleyicilerden tam not aldı.

Düzenlenen Okuma Bayramı etkinliklerine, Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, İlçe Belediye Başkanı Atınç Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Düzgün, İlçe Vakıf Müdürü Gülçin Sivriçal, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.