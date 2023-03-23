Okul önlerinde polis denetimi

Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Son olarak yapılan denetimlerde, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Binali Yıldırım Ortaokulu önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Okul çevresinde bulunan 16 iş yeri, 65 araç, 12 park-bahçe denetlenmiş, 321 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.