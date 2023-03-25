Kolon kanseri bilgilendirme standı açıldı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Kolorektal (Kolon / Kalın Bağırsak) kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için ‘01-31 Mart Kolorektal Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri’ çerçevesinde cami bahçesine stant açıldı.

Mart ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenerek olup dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Bu çerçevesinde Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Birimi personelleri tarafından Erzincan Terzibaba Camii ve Cami-i Kebir de namaz çıkışında 50-70 yaş arası vatandaşlara Kolorektal Kanser taraması çerçevesinde Gaitada Gizli Kan kiti dağıtımı gerçekleştirilerek, etkinliğe başvuranlara kolon kanseri erken teşhisinin önemi hakkında bilgi verildi.

Kanser hakkında yapılan bilgilendirmede, “Kolorektal kanseri toplumda en sık görülen 3. kanser tipidir. Bu kanserlerin çoğu kalın bağırsağın iç yüzeyinde polip olarak adlandırdığımız bir kabarıklık şeklinde başlamakta ve ortalama 7-10 yılda kansere dönmektedir. Kolorektal kanserleri Sağlık Bakanlığının tarama programları içindedir. Tarama, hastalıkları gelişmeden önlemek, erken evrede yakalayabilmek ve başarı ile tedavi edebilmek için sağlıklı görünen bireylerin sağlık kontrolünden geçirilmesi işlemidir. Ülkemiz için önemli diğer bir sağlık sorunu olan kalın bağırsak kanserini gelişmeden önlemek ve erken evrede yakalayabilmek için tarama testlerine ihtiyaç vardır. Kolon ve rektumun, polip ve kanserleri çoğu kez iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Tarama yöntemi, belirtisi olmayan bir hastada kolon ve rektum kanserine dönüşebilecek bir hastalık veya durumu ortaya koymak için yapılan bir veya daha fazla testi içerir. Bu tarama yöntemlerinin öncelikli amacı kanser gelişmeden önce bu parçanın bulunması ve çıkarılmasıdır. Böylece kanser gelişimi önlenmiş olacaktır. Tarama yöntemlerinin diğer önemli bir amacı ise kalın bağırsak kanser hastalığının hiç değilse erken bir evrede yakalanmasını ve tedavisini sağlamaktır. Erken evrede yakalanan kanserin tedavisi ve tamamen şifa bulması mümkündür. Günümüzde önerilen 50 yaş üzerinde bireylerin seçilen yönteme göre belli aralıklarla taranması gerekmektedir. Aile hikâyesi olanlarda ise tarama daha erken yaşlarda başlamalıdır. Ülkemizdeki tüm bireylerin, bilinen tarama yöntemleri ile sağlık taramalarının yapılması kanser vakalarında önemli bir oranda azalmaya neden olacaktır. Kanser taramalarının en önemli basamaklarından biri farkındalık çalışmalarıdır. Bu sebep ile tüm vatandaşlarımızı Kolorektal kanser için tarama davet ediyorum” ifadelerine yer verildi.