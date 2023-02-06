Kahramanmaraş’taki deprem Erzincan’da da hissedildi

Bu gece saatlerinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem, birçok ilde olduğu gibi Erzincan’da da hissedildi, vatandaşlar deprem sonrası kendini dışarı atarak akaryakıt istasyonlarına akın etti.

AFAD Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetinde yerin 7 kilometre altında deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meydana gelen deprem birçok çevre ilde olduğu gibi Erzincan’da da hissedildi. Deprem sonrası Erzincanlı vatandaşlar sokağa çıktı. Araçlarıyla yakıt almaya giden vatandaşların ise akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Ayrıca deprem sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vali Mehmet Makas, şehir genelinde yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek bağlı ekiplerin Kahramanmaraş ve bölge illerine yardım için yola çıktıklarını söyledi.