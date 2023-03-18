İliç’te Çanakkale Zaferinin 108. yıldönümü kutlandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 108. yıldönümü kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından program çeşitli dallarda yapılan gösterilerle ve resim sergisinin gezilmesi ile devam etti. Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle program sona erdi.

Programa Kaymakam Cüneyt Demirkol, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldılar.

İliç’te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününün 108. yıldönümü münasebetiyle ayrıca Yusuf Ziya Demir Camisinde vatan uğruna şehadete erişen tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, lokma dağıtıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İlçe Müftülük görevlileri tarafından okunan Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde şehitler ve 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar rahmetle yâd edildi.