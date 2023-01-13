Hastane personelinden Kılıç’a veda programı

Düzenlenen programa Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, hastane yöneticileri ve personeller katıldı. Gerçekleşen programda bir konuşma yapan Başhekim Kuyrukluyıldız; “ Hastanemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Metin Kılıç’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Metin Kılıç’ta, konuşmasında tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız hizmetlerinden dolayı Metin Kılıç’a plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.