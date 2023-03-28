Erzurum’a Erzincanlı müdür

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Terzibaba Mezarlığı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uslu atandı.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illeri sorumluluk alanında bulunan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine Cengiz Keskin’in yerine Terzibaba Mezarlığı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uslu atandı.

Murat Uslu yaptığı açıklamada, “Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü olarak atanmam dolayısıyla Erzincan Belediyesinde severek yürütmekte olduğum Mezarlıklar Müdürlüğü görevimden ayrıldım. Terzibaba Derneği Başkanlığına, külliye inşaatı bitinceye kadar devam edecek, başlattığımız işi inşallah salimen bitirmeye çalışacağım. Bu göreve bizi uygun gören başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürüm Sinan Aksu’ya şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerine yer verdi.