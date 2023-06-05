Erzincanspor’un play-off’taki rakibi Şanlıurfaspor
ERZİNCANSPOR’UN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ ŞANLIURFASPOR
ERZİNCAN 05.06.2023, 07:59
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. lig Beyaz Grup play-off 2. turda Esenler Erok sporu saf dışı bırakan 24Erzincanspor’un rakibi Şanlıurfaspor oldu.
Üçüncü tura yükselen 24Erzincanspor, TFF 2. Lig Beyaz Grubun play-off karşılaşmalarında doğrudan 3. tura yükselen Şanlıurfaspor ile 7 Haziran çarşamba günü saat 20.00’de Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu’nda karşılaşacak. Rövanş ise 11 Haziran’da Şanlıurfa’da saat 20.00’de oynanacak.