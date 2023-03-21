Erzincan’dan Malatya’ya giden gönüllü öğretmenler ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde afetten etkilenen illerde devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) görev alacak Erzincan’dan giden gönüllü öğretmenler Malatya’da ders başı yaptılar.

Millî Eğitim Bakanlığınca, deprem bölgesinde okul öncesinden liseye tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin eğitime erişimini sağlamak için tüm imkânlar seferber edilirken LGS ve YKS’ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için 761 noktada DYK merkezleri oluşturuldu.

YKS ve LGS’ye yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ki öğrencilerin eğitimine destek sağlamak amacıyla Erzincan’dan Malatya’ya giden farklı branşlardan 21 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitiminin aralıksız sürmesi için var güçleri ile çalışıyor.

Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarına devam eden öğretmenler derslerden artan zamanlarda geçici yaşam merkezlerinde yaşayan bölge insanın da yardımına koşuyor. AFAD ile koordineli bir şekilde "Yapısal Oluşum ve İyileştirme", "Psikososyal Destek", "Lojistik ve Sosyal Faaliyet" gibi ihtiyaç duyulan her alanda öğretmenler çalışmalarını sürdürüyor.