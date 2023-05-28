Erzincan’da vatandaşlık görevi engel tanımadı

Erzincan’da, 13’ncü Cumhurbaşkanlığı seçimi için yatalak ve yürümekte zorlanan hasta, ortopedik engelli ve yaşlıların vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler seferber oldu. Hastalar ambulans ile okullara, sedyelerle sandık başına götürüldü. Vatandaşlık görevlerini tamamlayanlar ardından tekrar ambulansla hastaneye, evlerine bırakıldı.

Erzincan Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, saat 08.00 itibarıyla 13’ncü Cumhurbaşkanı seçimlerinde ortopedik engelli ve yatalak hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ulaşım imkanı sağlandı. Sağlık ekipleri, önceden başvuru yapan hastanede ve evlerinde tedavi gören hastaları ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşıdı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 91 yaşındaki Sadet Göksu, sağlık ekipleri tarafından sedye ile alınıp, ambulansla Ulalar 75. Yıl Bayrak İlkokuluna getirildi. Sedye ile sandık başına taşınan Göksu, torunu aracılığıyla oyunu kullandıktan sonra tekrar hastaneye bırakıldı.

Sağlık ekiplerinin bu hizmeti oy kullanma işlemi bitene kadar aralıksız devam edecek.

Sadet Göksu’nun torunu, “Kendisi demokratik hakkını kullanmak istedi. Bende torunuyum Bu hakkını kullandırttığı için devletimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.