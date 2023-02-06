Erzincan’da vatandaşlar kan merkezlerine akın etti

Türk Kızılayı’nın kan bağış çağrısına duyarsız kalmayan Erzincanlı vatandaşlar kan merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılayı Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye’de kan bağışına davet etti. Duyuruya kayıtsız kalmayan Erzincanlı vatandaşlar adeta kan merkezlerine akın etti. Erzincan Kan Bağış Merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar herkesi kan vermeye davet etti.

Kan vermeye gelen vatandaşlardan Erhan Özker, “Deprem bölgesinde ki yaralı kardeşlerimize kan vermek için geldik. Bugün onlar, yarın da biz. Depremi yaşayanlar olarak daha hassas davranıyoruz. Kan bağışından da ziyade kıyafet yardımımızı da yapacağız. Maddi ve manevi elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.