Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Erzincan’da ağaca çarparak takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Erzincan Merkez Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 24 DK 232 plakalı otomobil sürücüsü Özgür Eskiyurt (36) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada çarpmanın etkisiyle takla atıp ters dönen araçtan sürücü Özgür Eskiyurt hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan Uğur K. (36) ile Hasan B. yaralanarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Uğur K.’nın hayati tehlikesi bulunurken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.