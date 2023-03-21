Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 65 bin 675 oldu

TÜİK, şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de şubat ayında 109 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 65 bin 675 oldu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,0’ını otomobil, yüzde 33,7’sini motosiklet, yüzde 13,4’ünü kamyonet, yüzde 5,8’ini traktör, yüzde 2,8’ini kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,9 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 0,8 artarken, otomobilde yüzde 42,3, kamyonette yüzde 41,1, kamyonda yüzde 39,7, minibüste yüzde 38,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 36,0, otobüste yüzde 17,6 ve motosiklette yüzde 9,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,8 arttı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 153,8, minibüste yüzde 74,6, traktörde yüzde 61,1, kamyonette yüzde 40,4, otomobilde yüzde 36,4, otobüste yüzde 28,4, kamyonda yüzde 27,0 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,4 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 26 milyon 748 bin 508 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,8’ini otomobil, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 15,8’ini motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 704 bin 954 adet taşıtın devri yapıldı

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 69,9’unu otomobil, yüzde 17,2’sini kamyonet, yüzde 5,6’sını motosiklet, yüzde 2,8’ini traktör, yüzde 2,0’ını kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 46 bin 938 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde 269 bin 181 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89,0 artarak 269 bin 181 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 43,4 azalarak 3 bin 516 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 265 bin 665 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,4’ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 128 bin 315 adet otomobilin yüzde 66,4’ü benzinli, yüzde 21,5’i dizel, yüzde 7,6’sı hibrit, yüzde 2,3’ü LPG’li ve yüzde 2,2’si elektriklidir. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 398 bin 349 adet otomobilin ise yüzde 36,7’si dizel, yüzde 34,8’i LPG’li, yüzde 27,0’ı benzinli, yüzde 1,0’ı hibrit ve yüzde 0,1’i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2’dir.

Ocak-Şubat döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 128 bin 315 adet otomobilin yüzde 35,2’si 1300 ve altı, yüzde 23,7’si 1401-1500, yüzde 23,0’ı 1301-1400, yüzde 8,9’u 1501-1600, yüzde 6,2’si 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin 50 bin 443’ü beyaz renklidir

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 128 bin 315 adet otomobilin yüzde 39,3’ü beyaz, yüzde 29,5’i gri, yüzde 10,1’i mavi, yüzde 7,6’sı siyah, yüzde 7,1’i kırmızı, yüzde 3,1’i yeşil, yüzde 2,0’ı turuncu, yüzde 0,8’i kahverengi ve yüzde 0,4’ü sarı renklidir.