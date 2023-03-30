Erzincan’da polis ekiplerine “Seçim Güvenliği Eğitimi”

Yaklaşan seçimler öncesi Erzincan’da polis ekiplerine seçim güvenliği eğitimleri verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve ikinci tur oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili tüm personelin seçim öncesi, seçim günü ve sonrası aktif olarak görev alacağı dikkate alınarak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi, kanun dışı eylemlerin önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde görevli tüm rütbeli personel, polis memurları, çarşı ve mahalle bekçilerine "Seçim Güvenliği Eğitimi" verildi.